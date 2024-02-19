彰化縣72歲王姓男子，為慢性B型肝炎患者，曾兩度遊走鬼門關，1次是急性發作合併肝功能代償不全、1次確診肝癌，幸好都及早發現，積極治療得以康復，並在去年10月重返最愛的馬拉松賽場，完成跑半馬的夢想，醫師稱讚，他23年來從未缺席回診追蹤，積極配合治療，堪稱「肝炎患者模範生」。

彰化縣72歲王姓男子，因肝炎又罹癌，幸好23年來規律回診，得以及早發現治療康復，並在去年10月完成跑半馬夢想。（中港澄清提供／王煌忠台中傳真）

家住彰化的王姓男子，23年前因肝指數異常，原在彰化的診所就醫，GPT隔日就從300飆升到700，緊急轉院因病況太嚴重遭拒收，輾轉到中港澄清醫院治療，由副院長、胃腸肝膽科醫師黃仁杰收治，經抽血檢驗確認是B型肝炎引起，住院治療後持續服用抗病毒藥物，穩定控制慢性肝炎，爾後23年來持續往返彰化與台中定期追蹤。

黃仁杰指出，慢性B型肝炎若抽血GPT數值超過正常上限5倍，就稱為慢性B型肝炎合併急性發作，有少數病人不幸快速轉變成猛爆性肝炎，也會出現黃疸、凝血功能異常，病人若出現疲倦、胃口不好，甚至眼睛變黃，或是小便變成濃茶顏色，就得盡速就醫。

不料王男5年前回診檢查中，經腹部超音波發現肝癌，所幸及早發現為第1期，腫瘤僅2公分，立即安排手術治療，術後復原良好，持續服用抗病毒藥物至今，並且規律每3個月回診追蹤，情況穩定未再復發，日前更完成跑半馬的夢想。

黃仁杰強調，引起肝炎的主要原因，和長期喝酒、病毒傳染、濫用藥物等都有密切關聯。所謂的肝病三部曲，指的就是從肝炎、肝硬化，最後演化到肝癌的進程，肝臟被稱為沉默的器官，即使肝發炎也沒有明顯的症狀，如果沒有定期追蹤，被診斷肝癌常常都是晚期了。

黃仁杰呼籲，B型或C型肝炎患者，應定期每6個月追蹤一次，肝硬化及肝癌痊癒的患者更要每3個月定期檢查，即使發現癌細胞，也能即時在腫瘤小於3公分就盡速治療，有利預後，保護肝臟健康。