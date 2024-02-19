很多人吃自助餐或便當時最怕遇到三色豆，甚至稱三色豆為最雷配菜，但營養師高敏敏指，三色豆有紅蘿蔔的維生素A、β胡蘿蔔素，可守護黏膜健康，青豆仁與玉米則各有膳食纖維、葉黃素，並非一無是處，而長的像電話線的海茸，所富含的營養素，可降低慢性病、心血管疾病及癌症風險，非常營養。

營養師高敏敏臉書粉專表示，便當的配菜認真挑，其實是很有營養的，像她大推的紅蘿蔔炒蛋，就是很好的配菜，脂溶性β-胡蘿素和油脂混合後，更好釋放營養，再搭配雞蛋的卵磷脂，可相輔相成，成為一道有營養的菜色；洋蔥炒蛋也是很推薦的一道便當菜色，吃起來清甜，還有抗氧化、抗發炎功效。

而針對不同族群，高敏敏建議，孕婦可多補充富含礦物質碘的海帶，可幫助寶寶的頭腦發育；有在健身增肌的人則可選擇毛豆炒豆乾，豐富蛋白質幫助修復肌肉更有效，毛豆的膳食纖維也可以提升飽足感，刺激腸胃蠕動。

其他的便當菜色，以海茸來說，高敏敏指，雖然外觀不起眼，捲捲的模樣又非常像電話線，但其中的維生素A能幫助提升免疫力，礦物質鈣、鎂可以強健骨骼，維生素B群則維持代謝健康，更含有褐藻醣膠、藻褐素等，近年研究證實可降低慢性病、心血管疾病及癌症風險的營養成分，是非常營養的配菜。

還有大家覺得最雷的配菜三色豆，高敏敏指，裡面有紅蘿蔔的維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康，澱粉類的青豆仁也有豐富膳食纖維，可以跟精緻澱粉替換著吃，含葉黃素、玉米黃素的玉米，也是3C族及辦公族必備的營養之一。