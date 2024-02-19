鄭姓男子16日清晨7時到中西區家樂福量販店偷取行李箱與數件服飾逃逸，17日晚上竟提著偷來行李箱再度光顧，這次將兩瓶高粱酒裝進箱內，並假意購買1組番茄汁到櫃台結帳，店家與警方早已鎖定對象，上前將他逮捕，從箱內起獲贓物，並從他身上找到剪斷商品磁扣的老虎鉗，將他依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。
49歲鄭男16日清晨7時趁賣場員工稀少，在店內偷取1件男用內衣、2組運動襪，藏在手提包內，並用老虎鉗剪下20吋行李箱上的防竊磁扣，拖著箱子到停車場騎車，揚長而去。商家統計損失約3000元。
作案得手後的鄭男食髓知味，17日晚間竟提著前1天偷來的行李箱進入賣場，並偷取2瓶58度金門高粱酒放入其中，並假意購買1盒番茄汁，到櫃台結帳。
但店家16日已從監視器發現鄭嫌手腳不乾淨，同時報警，警方一眼認出他是慣竊，並調閱監視器追緝，不料店員17日竟見鄭某自動送上門，暗中報警。
警員獲報趕到現場實施盤檢，當場開啟行李箱發現暗藏的高粱酒，將鄭嫌人贓俱獲，再從他身上搜出每次做案都用來剪斷磁扣卡片的老虎鉗，鄭男坦承犯案，依竊盜罪現行犯移送台南地檢署偵辦。
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