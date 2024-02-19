林玟誼在《阿叔》演出亮眼。（緯來綜合台提供）

林玟誼在《阿叔》中飾演阿叔姪女王怡雯，有別過去「苦情、女性柔弱為主的角色」，反飾演MAN力十足的角色，被網友稱讚非常適合她。她受訪時笑說：「這次完全本色演出！」劇中王怡雯對於木工工作的執著，林玟誼分享自己對於演戲的熱愛也十分執著，很會念書的她從中山女中考上台大，就讀台大戲劇系時期幸運發現喜愛演戲，但她透露，其實她以前不喜歡念書，只是為了「應付媽媽」，所以選擇先考進台大再說，就選了個戲劇系。

不少網友讚賞林玟誼在《阿叔》的演出，覺得王怡雯一角非常適合她來詮釋。對此林玟誼笑回：「本色演出阿！」透露自己私下就是一個女漢子，很中性的一個人。開拍前與郭春暉導演溝通時，希望這次角色跟以往不同，導演很放手讓她放飛自我、本色演出，「畢竟角色是做木工的女生，不可能太女性化！」劇中王怡雯個性直接、愛好分明，這一點林玟誼坦言與自己很相似的，但有差異部份是家庭背景，「自己沒有從小被拋棄，安全感十分足夠。」

劇中的王怡雯對木工很執著，林玟誼表示現實中自己對於演戲也很執著。她回憶小時候屬於不愛念書但成績很好的那種學生，曾問過媽媽：「為什麼要我考第一名？」媽媽回答：「如果妳一開始做不到不會要求，但明明妳有這個能力，為什麼不去追求？」她也從中山女中一路念到台大。當初選填台大戲劇系志願，她說只因為不想念書，不喜歡為了讀書而讀書，想要做喜歡做的事情，為應付媽媽，所以選擇先考進台大再說，就選了個戲劇系，「這個科系很好玩，沒想到一讀4年過去，也取得學位。」林玟誼說很幸運找到自己熱愛的事物，「演戲是我的興趣，也變成我的工作，甚至以前大學曾經學習、接觸過的，也變成現在詮釋角色的養份」。

被問及現實中對愛情的態度？林玟誼直言：「超被動，完全憑實力單身！」她坦言對於自己想做的事情都很主動，唯獨感情方面，或者私底下與朋友相處都很被動，通常都是宅在家，宅女一枚，需要別人約才會出門，也鮮少主動聯絡朋友。因此，林玟誼說當她喜歡某一個人的時候，通常都是按兵不動，盡量是放一些訊息，讓人家來追求，但對方沒有來追，機會就沒有了，「不是你的，就不強求！」提到理想型，林玟誼說年輕時候可能是看感覺，長得順眼就好，但現在已經35歲了，看另一半的條件，「基本經濟能力穩定是必須，需要考慮現實層面」。