清景麟董事長林聰麟今日在律師及媒體見證之下，預先寫下建築物正確答案，並慎重封印交由律師保管以示公正，活動日期在2月24日至3月10日舉行，預計3月18日公布正解。（柯宗緯攝）

高雄建商清景麟集團入主上櫃公司「福裕事業」，首度到台南高鐵特區推案，力邀台灣清水模大師毛森江親自操刀，打造1棟呈現極致工藝的神祕建築。清景麟董事長林聰麟今（19）日宣布，配合台灣燈會在台南，元宵節起推出「猜毛森江建築命名活動」，猜中者可抽汽車等大獎，預料吸引逾10萬人參與。

清景麟配合台灣燈會在台南，元宵節起推出「猜毛森江建築命名活動」。（柯宗緯攝）

高雄建商清景麟集團入主上櫃公司「福裕事業」，首度到台南高鐵特區推案，力邀台灣清水模大師毛森江親自操刀，打造1棟呈現極致工藝的神祕建築。（清景麟提供）

林聰麟指出，該棟神祕建築坐落在台南市歸仁區高鐵大道及中正南路二段路口處，鄰近台南燈會高鐵燈區主展區附近，外型奇特，去年8月起建造，目前為鋼構階段，未來完工將為新建案的接待中心，勢必成為當地地標。

林聰麟表示，這次配合台南舉辦2024台灣燈會，推出「猜毛森江建築命名活動」，邀請民眾動腦猜看看這棟神祕建築的名字，須到場拍下建築打卡並上傳答案。「全世界只有我知道」，他賣關子說，答案就在該建築的圖片當中，「字盡量多一點」。

清景麟集團指出，猜出正確全名者有機會將大獎TOYOTA YARiS CROSS汽車開回家，猜中字數者則可抽GOGORO VIVA機車6台，總獎項總價值超過上百萬；獎品數量有限，若有超過1人猜中完整建築物名字，則會進行直播抽大獎；若無人猜中完整建築物名字，則主辦方保有決議權。

今日在律師及媒體見證之下，林聰麟預先寫下建築物正確答案，並慎重封印交由律師保管以示公正，活動日期在2月24日至3月10日舉行，預計3月18日公布正解。活動詳情可上「清景麟集團」官方臉書粉絲專頁查詢。