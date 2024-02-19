桃園大廟景福宮主辦「2024開漳聖王文化季繞境踩街活動」，將於25日早上7時至晚間8時在桃園區市中心周邊踩街繞境，邀請市民歡慶祈福。

文化局表示，景福宮每年在農曆正月舉辦踩街繞境活動，已延續百年不間斷，早期社會以農業生產為主，民眾辛苦工作一整年直到除夕夜家戶團員，過年期間才能夠休息，於是漸漸形成在正月舉行繞境的習俗，希望能藉此活動讓更多人了解在地開漳聖王信仰，並希冀於未來能夠登錄或為桃園另一無形文化資產。

文化局說，這次活動除景福宮外，還邀請到市府各相關局處共同協助擴大辦理，規畫邀請特色踩街團隊，包含柳營女子宋江陣、台南西來庵吉聖堂八家將、朴子太子會美猴王陣、大溪廣澤宮青獅團及24旌節等，另安排難得一見十二花神蜈蚣閣及扮仙Cosplay邀請民眾一同著裝參與踩街。

此外，景福宮也開放民眾報名隨香，並鼓勵踩街沿線居民及商家設置香案，且安排藝文廣場鑽轎底等活動，可謂桃園年度盛事，一連串充滿創意及創新的踩街遶境活動，使傳統廟會慶典逐漸轉型成「文化廟會」的新樣貌，也為在地增添許多熱鬧氣氛與活力。

文化局說明，這次踩街路線將於早上8點半舉行至10點50分，路線會從景福宮至藝文廣場，屆時將自中山路左轉民生路、左轉慈文路、右轉同安街、左轉南平路、左轉新埔六街、右轉同德五街、右轉藝文一街、藝文廣場。下午3點至4點半則從藝文廣場返回景福宮，詳細情形可上官網查詢。