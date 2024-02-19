日本寫真女星柴小聖19日在社群宣布與老公橋本圭右結婚的喜訊；據悉兩人是因參加Netflix實境節目《真愛限時令》（Love Deadline）相識，在該節目結束後兩人持續聯絡進而交往，如今修成正果讓外界相當又驚又喜。

女星柴小聖19日在IG發文宣布結婚喜訊；據悉，她與橋本圭右大約一年前在Netflix 節目《Love Deadline》中認識，男方在節目尾聲向柴小聖求婚，並相約以結婚為前提交往，由於節目是旅行主題，在兩人回到東京後仍持續交往關係，節目結束3個月後，更宣布同居，而節目正式上架播出後，才鬆口已經於去年登記結婚。

事實上，柴小聖為寫真偶像出身，之後也有演出不少舞台劇、電影等，約莫一年前出演Netflix實境節目《真愛限時令》，才結識以素人身分參加節目的橋本圭右；然而，現年34歲的橋本圭右，先前就讀名校明治大學，且因有海外留學經驗，所以精通英語，目前在投資公司任職；在節目中累積不少人氣的他，隨著節目正式播出，也宣布喜訊，節目CP成真受到大批網友祝福。