前陣子網紅作家黃大米遊歐與旅行社發生矛盾，引起不少爭議。律師李怡貞近日也帶著跟女兒飛往西班牙「出公差一周」，她分享自己的旅社雖然不貴但衛浴超級小，蓮蓬頭還斷掉，洗個澡也是噴的亂七八糟。不過她笑揭一個關鍵，讓她不用直播跪在地上用浴巾擦給大家看。

李怡貞律師最近發文透露自己去西班牙出差，她認為去旅行其實是很美好的事，但看了一些八卦，覺得在歐洲若不是獨旅但是硬要把自己說成獨旅，意義何在，「其實在歐洲，我都會維持讓自己大概四五點就起床，除了方便可以跟台灣即時對接溝通事務，我也很享受這種早晨的寧靜，還可以順便調整今日的行程還有繼續查詢資料。」李怡貞律師也因為需要在旅途中處理工作，「所以等到一周前才把機票確定下來，旅館都是早早就訂的可以訂那種在一段期間內可以免費取消的就好。」

李怡貞律師表示自己住在這間有聖家堂窗景的旅館雖然不貴，但是世界大展展會的期間會跳漲三倍，要價約新台幣一萬五；衛浴雖有浴缸但供水偏小，蓮蓬頭還斷掉，不過自行接上即可，沖澡時水也會亂噴，但是因為歐洲的旅館大概都有浴室的獨立熱乾空調系統，很快地板就都會乾掉，「尤其如果在冬天他們室內的旅館會有暖氣，洗完澡出去大概兩三個小時，其實浴室的熱烘乾系統開著一切就乾燥無比，實在無須緊張或是直播。」

事實上，過年期間旅遊作家黃大米透露自己花21萬元參加高檔遊歐團，事後控訴飯店淋浴間洗完澡會漏水，還曬出跪在地上擦拭地板的影片，對此，該旅遊團領隊發千字文回應，強調希望紛爭圓滿落幕。