上映近一週的超級英雄大作《蜘蛛夫人》找來《格雷的五十道陰影》女星達珂塔強森搭上《高校十八禁》美乳女星席德妮史威尼合作，被譽為近年「最美」超級英雄作品，主演群踏上紅毯吸引所有目光焦點。有趣的是，時尚資源頗豐的達珂塔竟上抖音尋求網紅喬的幫忙，希望他可以幫她做出「紅毯戰袍」

自己本身也是演員兼創作者的喬，在抖音上有2百多萬追蹤者。之前因一系列「幫女朋友做禮服」的影片開始在網路上爆紅，後來連新一任《白雪公主》女主角瑞秋辛格勒也看上他的時尚才華，找他製衣。沒想到這次則是喬的偶像達科塔親自上門，希望喬可以做出一套帶有「蜘蛛夫人」風格又典雅的禮服。

雖說至今大眾還尚未看到達珂塔套上這襲禮服，但網路上已經掀起大批討論，大家都好奇穿起來的成品會是如何。許多喬的粉絲也紛紛表示：「從幫女朋友做衣服到幫好萊塢明星製作禮服，有夠勵志！」《蜘蛛夫人》2月14日已在全台上映。