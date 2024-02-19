新的學年度已開始，近日傳出有學生寒暑假期間加入詐騙集團並擔任基層車手，經了解詐騙集團以「工作輕鬆、短時間獲利」等話術吸引莘莘學子加入，甚至用「未成年犯案不會留下案底」等錯誤觀念來誤導未成年學生，苗栗警方為防堵詐騙集團將黑手伸入校園，吸收學生充當詐騙工具，擬定今年校園犯罪預防宣導計畫，強化入班法治教育宣導，並透過分享實際案例，讓學生充分了解加入詐騙集團擔任車手將承擔何種法律責任，及日後會對生活造成哪種影響，藉此提升學子們警覺性，避免誤入歧途。

苗栗警察局16日利用縣立頭屋國民中學開學入班宣導機會，到該校辦理宣導活動，現場參與學生約200餘人，除宣講青少年易遭詐騙之手法，並透過分享學生遭詐騙集團吸收成為車手實際案例。

案例中學生A男於暑假期間上網找打工機會，在臉書上看到一則徵求「代購公司客服人員」廣告，A男依廣告上聯絡方式聯絡公司，對方向A男表示工作很輕鬆，只要提供本人帳戶及幫公司處理訂單，屆時會有客戶款項匯款進來，只要去ATM將款項提領出來，並交給公司處理即可，每筆都可領到1至2千元不等報酬。

A男自以為找到高薪工作，配合指示將款項提領出來並交給公司，殊不知該公司係詐騙集團所偽裝，匯入A男帳戶款項是詐騙集團詐騙其他被害人而來，最後A男銀行帳戶慘遭警示，並遭少年法院裁定保護管束。

苗栗縣警察局局長陳世煌呼籲，詐騙集團常用Facebook、IG、Youtube等管道投遞假求職訊息，並標榜高薪、高報酬、工作輕鬆等話術，吸引無工作經驗或欠缺社會經驗年輕人點取，並進一步騙取銀行帳戶或提款卡，甚至吸收不知情求職者擔任車手，天下沒有天下沒有白吃的午餐，不要輕易相信網路上求職訊息，以免遭到詐騙。