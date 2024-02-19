在中華男籃歸化球員阿提諾確定不打亞洲盃資格賽第一階段賽事，中華隊將以全本土陣容出賽後，中華籃協出面說明這次跟阿提諾續約過程受阻，以及阿提諾經紀人沒有回應的狀況，整體說明如下：

「歸化球員阿提諾之合約於2023年9月30日到期，有關歸化球員之簽約與續約，程序上應由選訓委員會決議，後由體育署同意並支付薪資。

2023年9月前，中華男籃選訓委員會觀察阿提諾兩年的表現，並未就是否續約做成決議，希望觀察阿提諾9月底10月初杭州亞運的表現，行前亞運主辦單位始終未能確認阿提諾能否參賽，籃協向阿提諾之經紀人溝通變通方式，包括超出合約時間的比賽依比例支付薪資，直接再支付一個月薪資等，均未獲同意，阿提諾經紀人希望續約2年，否則考慮不參賽。

2023年9月29日，籃協答應在達成續約共識前，依照原合約支付薪資，惟此應建立在雙方最大誠意及善意儘速達成續約共識的前提下，否則如一方刁難不續約，難道無限期的支付薪資？並不合理，但阿提諾方不認同。2023年10月、12月，選訓委員希望於合約期間為1+1年，合約中加入激勵條款，提出期待具體標準（包括期待數據與避免技術犯規，溝通後阿提諾也認同），也建議體育署自2023年10月1日起給薪，體育署決定為：2024年1月1日起支付1年薪資。2024年1月起，籃協、體育署仍與阿提諾溝通各種可能性。

洽談過程中，籃協也主動關心阿提諾於攻城獅球隊之表現，依照歸化合約，籃協有權利也有義務要掌握歸化球員的動向，惟阿提諾之經紀人並不回應，籃協僅得從攻城獅方面得到單向說法。

籃協洽談歸化球員必須考慮多面向的整體評估，戰力、表現之外，配合度、心態也很重要，另外，歸化球員之薪資為國家支付，籃協有義務也有責任為納稅人之血汗錢把關。阿提諾是配合度很高的球員，目前體育署補助已核發，籃協會繼續與阿提諾溝通，希望將來他會願意再披中華隊戰袍。」