市售的洗碗精選擇、功能多樣，一名女子在全聯購買P牌洗碗精，返家使用後發現碗盤洗乾淨的同時，也不傷手部肌膚，成分天然能洗蔬果，且現在推出2瓶特價258元，吸引一票婆媽關注，當中有不少人是該款洗碗精的愛用者，直呼用過就回不去了。

原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，她在超市看到P牌洗碗精推出2瓶特價258元，平均一罐129元，立刻購入。

原PO買回家清洗碗盤，讚好沖洗、不咬手，用量省且去油效果佳。根據她上傳圖片看，P牌洗碗精有兩種香味，分別是檸檬及檸檬草，清爽檸檬有添加小蘇打粉，可高效除油；檸檬草則是強調成分天然，兩者都可洗蔬果，超市提供的活動優惠時間到3月7日。

資訊曝光，主婦皆大讚該款洗碗精不會讓手變得乾澀，能減緩富貴手，沖洗碗盤也不會有殘留感，檸檬的味道很清爽，最大賣點是成分很天然，用過一次就直接變成愛用者；但也有人抱怨很傷指甲表面，容易造成指甲斷裂。