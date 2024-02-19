文化部本月17日通過「北港進香」為國家重要民俗，並認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，19日北港朝天宮表示廟方保存近700支進香旗，其中數十支已有百年歷史，資料顯示信眾來自全台各地，是見證「北港進香」最有力的歷史文物，日後將推廣進香旗文化，永續記錄「北港進香」故事。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君表示，「北港進香」2017年登錄為縣定民俗，2019年完成保存維護計畫，2020年出版調查研究專書，2021年向文化部提報登錄為雲林縣第5個國家重要民俗，今年1月31日文化部舉行審議前說明會，獲全台35間宮廟力挺，本月17日終於順利讓「北港進香」登錄為國家重要民俗。

北港朝天宮董事施家綸指出，朝天宮信眾遍布國內外，進香歷史可追溯至百餘年前，早年進香人手一支進香旗，旗身材料以棉布居多，比較講究的則用絲緞，旗桿頂端有葫蘆頭可插柱香，桿上繫錫香火袋與銅鈴，香火袋用來裝香灰，行走時銅鈴發出聲響，告知大家進香者的到來。

施家綸說，朝天宮數十年來共蒐集697支進香旗，從清朝到日據時代明治、大正、昭和都有，年代最久遠的為道光26年（西元1846年），已有178年歷史。進香旗代表神明的令旗，不可隨意丟棄，因此若老舊破損，信眾多會請廟方人員代為處理，一旦發現歷史久遠的進香旗，便會加以保留。

施家綸提到，現在很多年輕信眾並不知道進香旗的存在，「北港進香」成為國家重要民俗後，將著手推廣進香旗文化，規畫進香旗工作坊，讓信眾可以自製專屬進香旗，並從中了解「北港進香」的文化歷史。

朝天宮文化組邱彥翔補充說明，除蒐集進香旗，廟方也保存清光緒34年（1908）朝天宮整修時信眾捐款資料，信眾來自全台各地包括澎湖等離島，甚至還有大陸信眾，可見「北港進香」的範圍廣泛與年代久遠。