民眾黨發言人、立法院黨團副主任楊寶楨今（19）日宣布請辭2職務，強調掙扎很久才做出決定，並忍不住哽咽。對此，資深媒體人黃光芹吐槽，楊寶楨一把鼻涕、一把眼淚，暗示受多大委屈，把職場生涯轉換搞到像發生政治風暴。黃光芹強調，楊寶楨該感謝民眾黨，其發跡是民眾黨給年輕人機會。

楊寶楨今表示，對於請辭2職務的決定「非常不容易」，並感謝民眾黨主席柯文哲跟民眾黨栽培。楊寶楨也澄清，並非大家所說的內鬥，黨內的人都非常優秀，沒有偏袒誰。楊寶楨在說明心境時，還不禁激動落淚。

對此，黃光芹今在臉書指出，她的廣播節目或直播節目從來沒邀請過楊寶楨，連發想都不曾有過，因為看楊寶楨上別的節目，不太會論述，恐怕到她的節目上，連問題都聽不懂。

黃光芹認為，楊寶楨的發跡，其實是民眾黨給年輕人機會，讓他們小孩玩大車的結果，否則在其他政黨或一般公司行號、學術界和媒體圈，她恐怕不會獲得那麼多歷練的機會，又是主持廣播節目、直播節目、大型造勢現場、上政論節目、參選市議員、當發言人、幹到副主任，也不會有現在的知名度和關注度。

從一個政黨獲得那麼多機會，黃光芹說楊寶楨走的時候一把鼻涕、一把眼淚，暗示受了多大的委屈，把不過自我職場生涯轉換，搞到好似發生什麼政治風暴。黃光芹強調，楊寶楨應該好好感謝民眾黨，給她成長的機會，等離開之後再回頭看，恐怕是此生活得最精彩的一段時間。

如果實在嚥不下這口究，黃光芹說楊寶楨可以去當柯黑，反正位子多得是，她待得夠久、夠核心、夠資深，去當柯黑綽綽有餘。