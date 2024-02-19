女王頭為野柳地質公園的招牌，也是遊客到訪必去的景點。（北觀處提供／呂健豪新北傳真）

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處為推廣永續旅遊，自2023年起積極輔導產業推廣永續旅遊，繼和平島地質公園後，野柳地質公園今年也獲得綠色旅行標章Green Travel Seal（GTS）一星認證，不僅因應國際永續旅遊趨勢，也透過永續讓世界看見台灣。

北觀處處長陳煜川表示，GTS綠色旅行標章認證再提供旅遊業者一個具公信力的檢核機制，確保業者在經濟發展過程中，對於環保、社會責任以及安全健康做出努力與承諾，並能根據標章系統檢視營運方式，避免破壞環境，使在地特色延續，讓下一代可以持續生活為目的，而永續觀光旅遊更是疫情後的全球趨勢。

北觀處輔導業者從召開說明會、媒合有意業者、提出完成申請至資料整備作業，最後實地查核取得相關認證，期望能夠延續在地觀光特色，進一步接軌進入全球永續旅遊潮流，拓增觀光圈品牌國際永續形象。

繼基隆和平島地質公園之後，野柳地質公園也在今年順利取得GTS認證，北觀處表示，北海岸具備豐富多元的觀光資源，透過綠色旅行標章認證，在北觀處永遠都有更永續的旅遊選擇，也希望2處獲得認證的地質公園能夠持續朝「國際永續旅遊」邁進。