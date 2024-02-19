大陸男星胡歌過去以《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等作品走紅，近期出演王家衛電視劇《繁花》再登事業高峰，劇中帥氣的模樣迷倒許多觀眾，不過胡歌先前傳出結婚生女的消息，讓他的情史再度被大家討論。

胡歌與女星薛佳凝因合作《天下無雙》結緣，隨後兩人交往了2年直到2009年分手，且胡歌也曾在節目中提到對方，表示薛佳凝「真的很好」，坦言當年是因為自己的不成熟才害兩人分開。而胡歌2006年經歷嚴重車禍時，也是薛佳凝放下工作全心照顧他。至於今年已45歲的薛佳凝，近期也在《神隱》中飾演鳳淵一角，以亮麗的美貌與精湛演技受到觀眾喜愛。

後來胡歌在2014年與女星江疏影合演《旋風十一人》，兩人假戲真做成為情侶，雖然沒有在一起很久，但該作品卻成為胡歌演技的巔峰。而江疏影以學習藝術體操出身，2017年在英國發起的「靈動青春」活動中擔任青年形象大使，甚至親自接待英國首相，近年她出演多部影視作品皆獲得不錯的成績，知名度也有所提升。

至於胡歌的老婆黃曦寧也在他身邊待了8年之久，過去曾是他的服裝助理，後來晉升成執行經紀人，最後才在2022年登記為夫妻，去（2023）年更在微博宣布生女的消息。事實上，黃曦寧曾被胡歌的粉絲罵過，因為在某次活動中讓胡歌穿了鬆垮的褲子現身，讓粉絲紛紛大罵她是「廢物造型師」，沒想到後來成了偶像的妻子，讓粉絲十分驚訝。