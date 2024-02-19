台灣獼猴在大街上亂跑已經不是新聞，但是有獼猴闖入住家光明正大的行竊，這就有點離譜了，有民眾在網路PO出家中的監視器，兩隻獼猴在住家客廳內逛大街，嘴巴還咬著食物，當時還有小孩在客廳，還好獼猴沒有對小孩做出危險行為，尋找完吃的就離去，這監視器讓很多網友看到都感到相當驚險。

這名網友在網路《爆料公社》PO出一段影片，並發文表示「想知道獼猴闖進屋內怎麼辦？，我兒子的安全還輸保育類動物呢…，（因為某協會請我自己去聯繫某大學跟廠商接洽要自費安裝防猴紗窗），獼猴是從二樓自己開紗窗進來的，防盜窗只防小人不防小猴，我當時在廁所幫另一個小孩洗澡，所以一個在房間看電視自己玩玩具，總之..小孩手上當時有點心，我實在不敢想.....」

兩隻獼猴在住家內搜刮，小孩在圍欄內看到傻眼，緊抓欄杆。（翻攝爆料公社）

兩隻獼猴在住家內搜刮，小孩在圍欄內看到傻眼，緊抓欄杆。（翻攝爆料公社）

當時網友正在浴室幫另一名小孩洗澡，所以第一時間沒有發現有獼猴闖入，是在出來後才發現東西凌亂，看監視器才發現，獼猴已經聰明到會自己打開紗窗，因為體型嬌小，裝設鐵窗也沒有用，事後回想真的覺得很可怕。

而網友表示看到影片後表示：「已經不是保育類了，不過卡一個動保法很麻煩」、「烙兄弟抓猴阿！」、「趕快唸緊箍咒」、「去請唐三藏出來解決..」、「問他眼睛乾不乾」、「徵信社是不是都在抓猴子的啊」、「還好小孩沒事平安」，如果家中出現獼猴，還是建議民眾自身安全為重，不知道如何求助，撥打市民專線轉相關單位來協助幫忙。