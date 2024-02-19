望隼專注拋棄式隱形眼鏡之新產品開發及承接國內外隱形眼鏡品牌商的ODM業務，產品銷售區域大陸近六成，日本逾三成半，其中，日本市場去年營收成長逾3成。至於美國與歐洲，望隼已陸續完成藥證申請及上市銷售，配合公司擴展腳步，持續壯大佈局。

董事長黃修權表示，望隼的經營團隊具有光學廠及模具的背景優勢，在隱形眼鏡市場很早就看到機會，除掌握最核心的研發實力、讓產品說話外，望隼更在多年前就看好大陸市場隱形眼鏡滲透率低，而當地主要的隱形眼鏡供應仍依賴國際大廠，單價高、產品選項有限，故望隼在台灣成立不久後，即前往大陸設立子公司及產線，並利用望隼產品已在日本市場成功熱銷，加上在大陸當地就有生產據點的優勢，滿足大陸線上品牌公司希望取得差異化又能快速交貨的需求，帶動望隼快速成長的第二曲線。目前大陸市場視隱形眼鏡為彩妝的一環，帶動隱型眼鏡成為民生消費剛性需求。

總經理石安談到，為持續保持公司營運成長動能，望隼每1~2年推出新品，持續堆疊競爭利基；除了三明治夾層製程法的美瞳片，領先市場開發出來的濾藍光鏡片及已上市的運動專用隱形眼鏡外，佈局矽水膠材質鏡片、近視矯正鏡片、散光鏡片、多焦鏡片等差異化產品，以逐步推升營運前景。目前望隼在穩紮穩打的產能擴張規劃下，2024年上半年月產能上看5265萬片，為618購物節提前準備，此外，在雙11檔期前更會提升到月產能5600萬片。

望隼2023年營收25.77億元，年增40.47%；2020~2022年度EPS分別為2.94元、4.64元、6.02元，2023年前三季EPS更已達7.25元。望隼在新品銷售上，今年在日本會有新的散光、多焦等產品上市台灣則會有第二代濾藍光新品、大陸也會有高保濕材料之維他命B12+玻尿酸、薄荷醇新品上市。望隼今年除既有產品營運暢旺，新品接續動能外，矽水膠鏡片今年將陸續完成在大陸、日本、美國之取證作業，整體來說，今年力拚維持營收高成長。