台中市1名林姓女車主，因車輛占用百貨公司設立親子停車格，遭民眾拍照檢舉，時隔1年半才接獲交通局600元裁罰，林女引用《道路交通管理處罰》條例「檢舉不能超過7天」，認為交通局嚴重行政怠惰，提行政訴訟，法官審理，林女車輛占用百貨公司親子車位，屬《行政罰法》規範，主管單位可在3年內行使裁處權，駁回林女之訴。

林姓女子提訟指出，台中市府交通局在2021年2月3日接獲民眾檢舉，其名下自小客占用百貨公司親子停車位，卻遲至2022年8月8日才發函通知其陳訴意見，時隔1年半，家中成員6人使用該車，已難查證當日實際駕駛人，且因時間太久，懷疑是詐騙集團手法，才未陳訴意見，交通局就在2022年12月20日作出裁罰600元處分。

林女主張，交通局受理民眾檢舉，拖延超過1年半才通知當事人陳訴意見，將行政怠惰不利結果轉嫁給她，且依據道交條例，違規行為終止日起逾7日不予舉發，另外《停車場法》亦無規定授權民眾檢舉，認交通局有行政怠惰、曲解法律、避重就輕等瑕疵，訴請撤銷原處分。

台中高等行政法院認為，交通局根據民眾檢舉相片，並透過合理手段進行查證後，依《行政罰法》規定，於違規行為終了時起3年內行使裁處權，並依《停車場法》對林女作成原處分，自無不合。另外檢舉占用親子停車位，不以法律有規範為限，林女主張並無可採。

法官以林女占用親子停車位事實明確，且未於陳述期間內檢具相關事證說明，交通局依《停車場法》裁處罰鍰600元，林女訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。若不服判決，可於判決書送達20日內提出上訴狀。