金門大陸漁船翻覆造成2死事件持續延燒，針對大陸國台辦「沒有限制水域」的說法，海委會主委管碧玲在臉書發文回擊，海巡署必須守護限制水域，這是金門鄉親的看法與需要，非一意孤行。對此，金門出身的資深媒體人董智森直言，從管碧玲的態度就可知道，蔡政府想甩鍋給金門，這也說明，他們是個什麼事都做不成的「飯桶政府」。

管碧玲昨（18）日在臉書發文表示，海巡署必須守護限制水域，這是金門鄉親的看法與需要，從金門鄉親這兩個月相關報案數字達24件就可知道，若沒限制水域，他們為何要報案？管碧玲也強調，海巡署對大陸漁民、貨船充滿善意，救援案件沒有中斷過。

董智森今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，海巡署是海委會轄下機關，從管碧玲的態度就可知道，政府想甩鍋給金門。他指出，國民黨立委陳玉珍日前表態，只要中央政府授權她和金門縣政府，他們絕對能和大陸談出一個結果，但蔡政府當然不敢回應，「地方做得到中央做不到，這是長期以來的情況，說明蔡政府是個什麼都做不成的飯桶政府」，正是被陳將了一軍，管才趕快發文。

在董智森看來，這次事件要解決其實很簡單，那就是比照警察值勤，公布事發當時的值勤錄像，釐清相關細節，若海委會不敢拿出來，就說明他們心裡有鬼。