亞洲盃男籃資格賽22日中華隊要在台北和平籃球館迎戰紐西蘭，19日中午12點開始販售門票，最貴票價6000元，和2018年在同一場地的世界盃亞洲區資格賽最貴票價1500元漲了許多，被部分球迷稱為「盤子價」，籃協發言人張承中回應，已參考國內外票價以及反應成本，才訂出本屆亞洲盃男籃資格賽票價，6000元等級座位也僅有16席，不會影響多數球迷看球權益。

這次亞洲盃男籃資格賽中華隊、紐西蘭隊一戰門票，1樓場邊席有6000元、5000元、4000元，1樓特區分1200元及視野不良區800元，以及特A區1000元，2樓普通區全部為自由座、票價500元，3樓無障礙票250元。

對於最貴票價6000，籃協發言人張承中表示，定價時有考慮比賽強度以及符合FIBA國際籃總規定，過去FIBA不開放球場邊第一排特區座位，這次亞洲盃資格賽同意設置，訂價上無前例可參考，是綜合國內職業賽事票價後訂定，此外，種種作業成本，也會反應在票價上。

張承中解釋，考量成本及參考國內外賽事票價，才定出最終的票價，最貴的6000元座位僅有16席，500元區有最多的3800席，相信不會影響球迷看球權益。