一份麻油雞冷凍料理包，約為兩人共食的份量，讓信眾帶回家與家人分享福氣保平安。（竹山紫南宮提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山紫南宮年度盛事「呷丁酒」活動將於25日、元宵節翌日登場，當天在水濂瀑布前停車場發送6萬包麻油雞冷凍料理包，一份料理包約為兩人共食的份量，可供12萬名信眾呷福保平安，另也提供包子、粽子、麵和米糕等素食料理與吃素的信眾分享。

竹山紫南宮「呷丁酒保平安」活動始自清乾隆10年（西元1745年），農村時代社寮居民家中前一年添丁者，元宵節當天拿閹雞祭拜，若家中生女嬰就以豬頭皮、豬肉塊祭拜，隔天廟方將雞冠、尾椎部份切下，由出丁家帶回，其餘祭品煮成麻油雞，讓左鄰右舍分享添丁弄瓦的福氣，因此「呷丁酒」又稱「呷福」，象徵子孫綿延添丁發財，列為「北天燈、南烽炮、中丁酒」元宵重要慶典。

竹山紫南宮主委莊秋安表示，甲辰年「呷丁酒活動」即將於25日登場，今年特地準備6萬包麻油雞冷凍料理包，讓信眾帶回家加熱，一份料理包約為兩人共食的份量，可以供應12萬名信眾呷福保平安，當天上午9時將在水濂瀑布前停車場開始發送；另外吃早齋或素食的信眾也別擔心，廟方準備包子、粽子、麵和米糕等素食料理，與吃素的信眾分享。