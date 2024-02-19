今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超68.8億美元，接著是台股的45.1億美元、印尼的12.8億美元；賣超則以印度的38.0億元最多，次為泰國賣超8.7億美元。2024年以來，亞股表現以越南漲7.54%最強，其次是菲律賓6.37%、台股3.88%，但泰國下跌2.09%最弱。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，受惠AI等新興科技應用，出口轉正為綠燈下，台灣2023年12月景氣對策信號連兩個月亮出黃藍燈，其中領先指標則連3個月上升，同時指標也穩健續升，顯示國內景氣可望持續復甦；而台灣1月出口創歷年同月次高，年增率18.1%，為連3個月正成長，代表整體景氣復甦向上態勢確立。

綜觀來看，張圭慧認為，台股具三大多頭訊號，包括庫存調整進入銷貨熱絡期、終端需求可望由AI等新興應用動能引領持續強勁，整體走勢偏多看待，半導體是科技發展的重要基石，也是市場長期趨勢題材，相關ETF未來熱鬧可期，投資人可趁勢分批布局，以跟上產業成長契機。