新北市1名45歲鄭姓男子，由於車前大燈改裝燈飾太過顯眼，遭警方發現形而上前攔檢，員警眼尖於鄭男副駕包包查獲毒品。（圖／警方提供）

新北市1名45歲鄭姓男子，由於車前大燈改裝燈飾太過顯眼，遭警方發現形而上前攔檢，員警眼尖於鄭男副駕包包查獲毒品。（圖／警方提供）

新北市1名45歲鄭姓男子，昨（18）日晚間18時50分許，開車行經板橋區南雅南路一段3巷口時，由於車前大燈改裝燈飾太過顯眼，遭警方發現形而上前攔檢，員警眼尖於鄭男副駕包包查獲毒品，當場查扣二級毒品安非他命1包及吸食器一個，全案依毒品防制條例罪嫌送辦。

警方表示，員警昨晚執行巡邏勤務時，在板橋區南雅南路一段3巷口，見一名男子駕駛自小客車由於車前大燈改裝燈飾太過顯眼，形跡可疑，遂予攔檢，經盤查該名45歲鄭姓男子為毒品人口，受檢時神情異常緊張，員警眼尖看到副駕駛座上包包鼓鼓的，經鄭男自願同意警方搜索車內及隨身物品，於包包內查獲鐵盒內裝有安非他命一包及吸食器一個，當場以毒品初篩試劑檢測呈二級毒品甲基安非他命反應，鄭嫌見事跡敗露始坦承持有及施用安非他命，警方依法查扣毒品證物，並告知相關權利後逮捕，警詢後依毒品危害防制條例案移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

板橋警分局長陳宇桓表示，鑑於各類毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，並將持續追查各類毒品之來源。吸毒快感是瞬間，破滅是永遠，提醒年輕人應拒絕毒品誘惑，從事正當休閒娛樂。

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