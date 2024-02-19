以色列持續醞釀進攻拉法。

不甩國際社會要求以色列停止在加薩走廊行動的呼聲，以色列總理尼坦雅胡昨（18）日誓言「完成工作」，戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）也對哈瑪斯下最後通牒，正告哈瑪斯在3月10日穆斯林齋戒月來臨前釋放所有人質，否則就要進攻加薩南部大城拉法。與此同時，一名哈瑪斯官員證實，至今已有6000名哈瑪斯戰士戰死。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，甘茨昨日在猶太裔美國人領袖會議上對哈瑪斯下通牒，指出除非哈瑪斯在齋戒月（Ramadan）到來前釋放人質，否則戰鬥將持續延伸至拉法地區。今年的穆斯林齋戒月預計從3月10日起展開。

Benny Gantz, a member of Israel’s war cabinet, said on Saturday that “Either the hostages are returned, or we will extend the war into Rafah”.



The Israeli minister warned that “the war will continue until all our goals are achieved” pic.twitter.com/ySl0OMJUHb — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 18, 2024

他稱，以色列會以「協調」的方式展開行動，同時與美國、埃及溝通，協助撤離平民，盡可能降低平民傷亡。

這是以色列首度表明何時進攻人口稠密的加薩南部大城拉法（Rafah），不過美聯社指出，儘管甘茨是尼坦雅胡的三名戰時內閣成員之一，說話有一定影響力，但並沒有最終決定權。

以色列自去（2023）年底進攻加薩走廊以來，至今已有約150萬人逃至南部的拉法避難，以色列目前對拉法的攻勢仍以空襲為主，針對以軍持續醞釀地面攻進拉法，國際社會反對的聲浪愈來愈大。

畫面為以色列空襲拉法後的景象。（圖／路透社）

■以軍全面軍事行動恐再持續6至8周 哈瑪斯認損失6000戰士

另外路透社引述4名以色列官員指出，在加薩的全面進攻行動預期將再持續6至8周，軍方將領相信屆時，以軍將能夠嚴重損害哈瑪斯的殘餘力量，為後續轉為有針對性的空襲及特種部隊行動等低強度行動作準備。

不過哈瑪斯對以軍的計畫潑冷水，一名匿名哈瑪斯官員向路透社透露，預估以哈爆發衝突的4個月來，哈瑪斯約損失6000名戰士。此前以色列稱殲滅1.2萬哈瑪斯份子。

這名官員強調，哈瑪斯能繼續戰，並且已準備好在拉法及加薩進行長期戰爭，「尼坦雅胡的選項很困難，我們的也是，他可以佔領加薩，但哈瑪斯仍會堅守並持續戰鬥，他還沒有實現殺害哈瑪斯領袖、或消滅哈瑪斯的目標」。

《以色列時報》（The Times of Israel）報稱，這是哈瑪斯「首度承認」在加薩衝突中遭逢「重大損失」，而且也似乎是首次區分戰鬥人員與平民的死亡人數。

哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，已有2萬8985名巴勒斯坦人在衝突中喪命。

以色列軍方稱，至今有235名以軍戰死。