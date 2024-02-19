不甩國際社會要求以色列停止在加薩走廊行動的呼聲，以色列總理尼坦雅胡昨（18）日誓言「完成工作」，戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）也對哈瑪斯下最後通牒，正告哈瑪斯在3月10日穆斯林齋戒月來臨前釋放所有人質，否則就要進攻加薩南部大城拉法。與此同時，一名哈瑪斯官員證實，至今已有6000名哈瑪斯戰士戰死。
綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，甘茨昨日在猶太裔美國人領袖會議上對哈瑪斯下通牒，指出除非哈瑪斯在齋戒月（Ramadan）到來前釋放人質，否則戰鬥將持續延伸至拉法地區。今年的穆斯林齋戒月預計從3月10日起展開。
他稱，以色列會以「協調」的方式展開行動，同時與美國、埃及溝通，協助撤離平民，盡可能降低平民傷亡。
這是以色列首度表明何時進攻人口稠密的加薩南部大城拉法（Rafah），不過美聯社指出，儘管甘茨是尼坦雅胡的三名戰時內閣成員之一，說話有一定影響力，但並沒有最終決定權。
以色列自去（2023）年底進攻加薩走廊以來，至今已有約150萬人逃至南部的拉法避難，以色列目前對拉法的攻勢仍以空襲為主，針對以軍持續醞釀地面攻進拉法，國際社會反對的聲浪愈來愈大。
■以軍全面軍事行動恐再持續6至8周 哈瑪斯認損失6000戰士
另外路透社引述4名以色列官員指出，在加薩的全面進攻行動預期將再持續6至8周，軍方將領相信屆時，以軍將能夠嚴重損害哈瑪斯的殘餘力量，為後續轉為有針對性的空襲及特種部隊行動等低強度行動作準備。
不過哈瑪斯對以軍的計畫潑冷水，一名匿名哈瑪斯官員向路透社透露，預估以哈爆發衝突的4個月來，哈瑪斯約損失6000名戰士。此前以色列稱殲滅1.2萬哈瑪斯份子。
這名官員強調，哈瑪斯能繼續戰，並且已準備好在拉法及加薩進行長期戰爭，「尼坦雅胡的選項很困難，我們的也是，他可以佔領加薩，但哈瑪斯仍會堅守並持續戰鬥，他還沒有實現殺害哈瑪斯領袖、或消滅哈瑪斯的目標」。
《以色列時報》（The Times of Israel）報稱，這是哈瑪斯「首度承認」在加薩衝突中遭逢「重大損失」，而且也似乎是首次區分戰鬥人員與平民的死亡人數。
哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，已有2萬8985名巴勒斯坦人在衝突中喪命。
以色列軍方稱，至今有235名以軍戰死。
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