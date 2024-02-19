國防部軍備局生產製造中心第205廠前上校林龍基、前一等士官長林憶明與呂建勳，在職期間負責督管軍品生產任務及採購業務，卻利用職務權力，多次接受得標廠商的性招待、飲宴，先前已遭彈劾。監察院今糾正第205廠，並請國防部督促所屬確實檢討改善軍品採購效率、督考機制，並落實高階軍官違失行為移付懲戒事宜

監察院1月已通過林龍基等3人彈劾案，移送懲戒法院審理，今再通過監委提調查報告，糾正軍備局第205廠。糾正文案指出，該廠違法違紀人員眾多，行為時間從2019年至2020年間，內部卻無人舉發，又6名涉案人員違失行為年度考績均為「甲等」或「甲上」顯示，顯示當時軍紀不佳，機關內部控制鬆散、平時考核不實，有糾正必要，要求軍備局督促所屬，確實檢討改善，持續精進風險控管及防弊機制。

調查報告指出，林龍基等等3人貪瀆案在爆發前，軍備局205廠採購案未能通過驗收，最終同意減價收受案件比例偏高，2019年至2021年同意減價收受案件達112案、平均占比10.71％，案發後該廠採取「改善規格訂定」等精進措施，2022年至去年同意減價收受21案、平均占比降為3.64％。

檢察院指出，雖然軍備局表示第205廠同意減價收受案件，均確保功能及安全無虞始予接收，但採購效率不佳，不僅影響軍需時程，恐引發行賄誘因，因此促請軍備局於近年軍品產製逐步釋商之際，應持續檢討提升採購效率、落實同意減價收受案件之督考機制，並研議系統性的培植國內民間廠商試製軍品之量能，以利國防自主。

另外，國防部2019年雖有頒「上校階以上軍官違法失職符合公懲法送請監察院審查」移送態樣及作業流程，但經調查發現，防部所屬機關「上校階以上軍官因刑事案件遭檢察官起訴人數」11人，僅2人移送監察院審查，仍有7件貪瀆案未移送，8件未召開懲罰評議會或雖召開會議卻未討論是否移送，顯示高階軍官違失行為應移付懲戒仍待落實，監院也要求國防部督促所屬確實檢討改善。