市議員施志昌爭取大安第10公墓公園化。（陳淑娥攝）

台中大安第10公墓納骨塔前公墓近年來多數已遷葬，目前雜草叢生，地方盼能進行綠美化為休憩空間，市議員施志昌19日邀相關單位會勘，公墓公園化工程將於清明過後動工，總經費850萬元，預計8月底完工。

市議員施志昌今邀集台中市生命禮儀管理處、台中市建設局、大安區公所、大安區永安里辦公處與大安區永安社區發展協會至現場會勘。

施志昌表示，每年清明時節，許多海線鄉親到大安納骨塔祭祖，這幾年民眾不斷反映，納骨塔旁雜草叢生無人管理，且清明節時大量祭祖人潮無處停車，也造成亂象。

施志昌說，去年他向市府反映，希望能盡速將納骨塔旁已遷葬的空地公園化，讓永安里與頂安里里民多一塊休憩的空間，並可將部份開闢為停車場讓祭祖的人方便停車，且可作為法事之用。

建設局公園景觀管理科科長劉政達表示，公墓公園化工程施作面積為4000平方公尺，規畫多功能廣場暨停車場，也有休憩步道、座椅、草皮綠地與植栽等，總經費約850萬，清明節過後動工，工期120天，預計8月底完工。