北部出現今年首例麻疹本土病例，可傳染期間曾於2月11日（大年初二）到藏壽司（竹北文興店）用膳，感染源不明調查中，新北市衛生局提醒民眾，若出現疑似症狀，應戴口罩後儘速就醫。

衛生局指出，2月17日新北接獲通報今年首例麻疹確診病例，36歲男性，2月12日發燒，經調査個案於潛伏期間無出國史，可能感染來源仍在調査，目前已掌握接觸者共199人（包含家戶6人及醫院193人），均無疑似症狀，持續追蹤接觸者健康情形。

衛生局指出，疾管署監測資料顯示近期全球麻疹疫情上升，如欲前往流行地區如菲律賓、越南、泰國等東南亞國家，以及日韓等地，民眾可於出發前2周至亞東醫院或台北慈濟醫院「旅遊醫學門診」評估自費疫苗接種。

衛生局說，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，籲請醫師提高警覺，於病人就醫時，應詳實詢問旅遊史及接觸史等TOCC相關資訊，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。

衛生局也呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種，設籍新北6個月以上未滿1歲嬰幼兒，如欲前往麻疹流行地區，可至29區衛生所評估，免費提前接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR0）。