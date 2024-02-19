民眾黨團發言人楊寶楨今（19）日宣布辭職，哽咽落淚表達不捨、掙扎，但強調自己沒有退黨，只是有其它生涯規劃。相關新聞被轉傳至社群平台PTT後，引發鄉民們熱議，惟有人力挺楊寶楨的決定，也有許多人揶揄。不過也有網友細心指出，「哭得很委屈，內有隱情？」、「表情說明了一切」、「這表情真好，啜泣、臉遙望遠方..真是太委屈了」，也有人認為「沒事不會想哭，肯定很想待著，卻是被逼退」，引發討論。

楊寶楨今下午召開記者會表示，民眾黨創黨時她就已經加入，4年來，歷經參選市議員、回黨中央工作，再調到黨團副主任位置，接著打總統大選，完全沒停下休息，她前陣子一直在思考何時暫停。楊寶楨透露，會先休息沉澱一陣子，並有準備進修碩士。

楊寶楨辭職一事引發大批網友關注，許多PTT鄉民留言狠酸，「現在發現才不對勁還來得及嗎」、「跳船啦笑死」、「被國民黨挖角了嗎」、「眾叛親離中」、「妳始終要離開民眾黨，恭喜」、「26%崩潰，嘻嘻」、「知道哭P沒戲，趕快跑了」、「被鬥走了嗎」、「早點離開吧，這邊沒前途」。

不過，也有不少支持楊寶楨的人回擊，「一堆側翼見獵心喜再回文帶風向，笑死」、「寶寶加油」、「笑死，一堆腦補」、「不就辭發言人而已」、「寶寶不要走」、「側翼只會亂洗推文跟亂潑髒水」、「真急耶，看也知道是要投入地方了」。

另外在楊寶楨宣布辭職的相關新聞連結下方，也有網友指出，「很喜歡在大家面前哭，不知道為什麼？」、「哭得很委屈，內有隱情？」、「表情說明了一切」、「這表情真好，啜泣、臉遙望遠方..真是太委屈了」、「就有委屈啊，不然是哭什麼？」、「沒事不會想哭，肯定很想待著，卻是被逼退」、「都哽咽成這樣了！不就是內鬥嗎 」。