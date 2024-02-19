若依照2022年底的員工數來計算，新找的員工數量大概多增加4分1。執行長何小鵬表示，還要投資35億人民幣，近5億美元，用AI來優化自動駕駛。計畫在3年內，預定發布約30款新車或者是改款的電動車。

小鵬汽車指出，在面對不容樂觀的全球總體經濟，許多合作夥伴都卻步不敢投資，但卻是小鵬研發的好時機。另外，2024年也是中國大陸汽車品牌的淘汰賽（knockout round）元年。今年，小鵬將逆勢而上，在第4季或更早之前進入業務高速正循環當中。

相較於小鵬汽車的大力擴張，其它同業則是在大降成本，特斯拉又引發新一輪價格折扣戰，但這個全球最大汽車市場的需求還是疲弱不堪。蔚來汽車去年11月曾表示將裁員10%，希望在競爭激烈之下還能提高公司效率。

德國福斯汽車在去年7月時宣布，將投資小鵬汽車7億美元左右，並收購小鵬4.99%的股權。小鵬汽車表示，2024年是公司成立的第10個年頭，業績必須同步要超過兩倍才行。