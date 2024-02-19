龍年強化布局商用車，HINO、TOYOTA商用車總代理和泰汽車主辦「2024年商用車巡迴展」，將於3月12日開跑，分別於台北、桃園、高雄、台南、台中、宜蘭、花蓮共七個場次巡迴展出各種最新車款。

和泰車表示，本次展示配備HINO六期安規的各系列車型，以及功能多樣化的TOYOTA特裝車，期許提供最全方位商品滿足顧客不同事業需求。

HINO、TOYOTA商用車於2023年3.49噸（含）以上市場登錄7,245台，市佔率36.4％，贏得商用車總市場銷售冠軍三連霸，TOYOTA Hiace及Granvia車系表現亦相當亮眼，登錄1,740台，銷售再創新高。

和泰車表示，此次巡迴展HINO商用車將展示3.49噸框式車、300系5噸冷藏廂式車、鷗翼廂式的500系17噸完成車、700系曳引車及Mixer等車輛；TOYOTA商用車將展示全新上市的GRANVIA福祉車、HIACE露營車、以及COASTER中型巴士，多元車款符合各行各業不同用途。