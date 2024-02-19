為了爭取明年亞洲盃男籃賽參賽門票，中華男籃集結旅外好手與國內職業球員組成13人名單，包括游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、謝亞軒、張家禾、劉錚、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正與謝宗融，其中游艾喆目前還是政大學生，首度入選成人國家隊，也是唯一一名大專球員，未來性值得期待。

由於阿提諾確定還沒續約不打，這次中華男籃13人名單包含大陸CBA劉錚(上海)；PLG林俊吉(夢想家)、林正(領航猿)、謝宗融(富邦勇士)；T1聯盟高錦瑋(台啤雲豹)、林秉聖(台北戰神)、謝亞軒(中信特攻)、譚傑龍(中信特攻)、林信寬(台啤雲豹)；SBL張家禾(台銀)、王皓吉(台啤)、陳侑昫(台銀)；UBA游艾喆(政大)。

這個中華男籃陣容只是用在亞洲盃資格賽第一階段兩場賽事(22日主場出戰紐西蘭、25日客場遭遇菲律賓)，等到今年11月21、24日的第二階段，屆時很可能整個陣容將會大幅變動換血。