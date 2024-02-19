韓星朴敏英出演過多部熱門戲劇《成均館緋聞》、《金秘書為何那樣》等，近期主演的《和我老公結婚吧》也在網路上引發討論，收視率持續飆升，而該劇即將迎來結局，朴敏英卻不是在社群上宣傳戲劇，反而曬出休閒的生活照，展現苗條身材，吸引56萬人朝聖。

朴敏英憑藉精緻臉蛋及甜美形象圈粉無數，在戲劇中的表現更是亮眼，隨著近期的作品接近尾聲，討論度也持續飆升，但朴敏英並非在社群上宣傳戲劇，而是貼出近期的休閒生活照。

照片中只見她穿著牛仔褲，搭配接近膚色的無袖上衣，大方展現窈窕身材，在溫暖的陽光下，悠閒地帶著耳機閱讀，看起來十分愜意，配上文字「time goes by（時間流逝）」，彷彿是對難得的好天氣有感而發。

照片曝光後，立刻引來56萬人按讚，紛紛留言表示「你真漂亮」、「很高興見到快樂的敏英」、「美得耀眼」、「救命！也太漂亮」，甚至有韓媒以「洋娃娃般的外貌」形容她，可見大家對朴敏英的外型都表示讚嘆。