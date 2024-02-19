大年初五當天在金門海域發生陸籍漁船越界作業，遭海巡署追緝時不慎翻覆，造成2死的意外。據了解，今（19）日陸委會已派官員到金門等候，而死者家屬已跟泉州的陸方人員對接，預計在5時許搭乘專船前往金門認屍以及辦理後事，航程大約1個小時，預計會在晚間6時左右抵達。
另有知情人士指出，死者遺體今天上午一度被取出，預計要進行驗屍以及火化，但因家屬尚未抵達，相關程序無法完成，因此遺體再度被送回冰存。
大年初五當天在金門海域發生陸籍漁船越界作業，遭海巡署追緝時不慎翻覆，造成2死的意外。據了解，今（19）日陸委會已派官員到金門等候，而死者家屬已跟泉州的陸方人員對接，預計在5時許搭乘專船前往金門認屍以及辦理後事，航程大約1個小時，預計會在晚間6時左右抵達。
另有知情人士指出，死者遺體今天上午一度被取出，預計要進行驗屍以及火化，但因家屬尚未抵達，相關程序無法完成，因此遺體再度被送回冰存。
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