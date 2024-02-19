8月1日將正式退場的嘉義大同技術學院，烘焙系團隊2月初前進德國參加IKA奧林匹克烹飪競賽，勇奪4金、1銀、2銅、2佳作殊榮。（大同技術學院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

停招2年，8月1日將正式退場的嘉義大同技術學院近日傳捷報，烘焙系團隊2月初前進德國參加IKA奧林匹克烹飪競賽，勇奪4金、1銀、2銅殊榮，為即將走入歷史的大同技術學院寫下值得驕傲的休止符，難得的是，指導老師王穎愷曾有多次機會到他校任教，為陪伴學生圓出國比賽的夢，選擇與大同走到最後，更藉由這場國際賽事，讓學生帶著期待而來，懷著自信離開！

指導老師王穎愷以「生生不息池畔一隅」作品，再次勇奪金牌。（大同技術學院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大同技術學院視障生王妙益參加IKA烹飪競賽以「雪國」作品勇奪金牌。（大同技術學院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2024年德國IKA奧林匹克烹飪競賽，2月2日至7日在德國斯圖加特舉行，4年一度的烹飪界盛會，吸引來自67個國家共3000多位選手參加，競逐烹飪藝術最高榮譽，大同烘焙系在主任楊玲惠、王穎愷帶領下，在學學生和畢業學長姐自費10多萬飛到德國，拿下4金1銀2銅2佳作，優異成績為台灣爭光！

大同主秘吳淇森表示，學校營運到7月31日，目前剩大三、大四生約100多人，教職員約20多位，包括學生至他校安置就學、老師退休、資遣不成問題，在學校走入尾聲之際，烘焙系團隊還能在如此重要國際賽事奪下好成績，尤其3位在校生都是首次踏上國際A級賽事舞台，多位同學家境並非寬裕，甚至有特教生，對學校來說非常值得驕傲。

其中王穎愷以「生生不息池畔一隅」作品，再次勇奪金牌，但他卻是學校停辦時，唯一還未具備退休條件而需資遣的老師，尤其王穎愷在大同服務15年，期間指導學生南征北討獲獎無數，他個人更不斷精進技藝，國內外獲獎超過20多項，因這番實力，多所學校曾試圖挖角，王穎愷都不為所動，透露「全是為了跟學生的約定」。

王穎愷說，學生來就讀大同時，跟他說是為了能跟老師一起出國比賽而來，因為這個約定，加上不少學生在高中職被看不起，甚至缺乏自信，他才會堅持帶著孩子迎向挑戰，期間甚至因學校退場，數個月沒領到薪水，之後又被減薪，自己沒錢、找不到資源仍咬牙帶著孩子訓練，撐過最難的一段日子，直到教育部接管才恢復正常。

王穎愷說，這次賽事對於大同技術學院烘焙管理系具有特殊的傳承意義。即使面臨學校即將停辦，學長姐們仍穿上戰袍，與學弟妹一同上陣，其中甚至有已創業成功學長回校並肩作戰，展現團隊凝聚力和傳承精神，尤其從前期構思、反覆試作、配方調整，到最終長達半年、7個月的組件讓作品順利呈現，加上要反覆模擬運輸過程的所有狀況，以至於賽事國家溫度、溼度、環境掌握等等，每一步都是師生的汗水和心血，不僅是技能的磨練，更是心態調整和成長的象徵。

王穎愷說，能看到學生帶著期待而來，懷著自信離開，自己感到很欣慰，未來，無論如何他仍會在烘培這條路上，作一名尖兵。楊玲惠也說，經歷這一趟歷程，雖然大同即將停辦，面對這些內心有夢想但沒有自信的孩子，希望這點光能陪他們一路前行。