有人提出應保存原始林樣貌作自然生態旅遊。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣南澳農場有5筆國有地，國產署2020年與宜縣府終止農場改良利用案契約，去年同意宜蘭大學設置「東台灣青農創業專區」，無償撥用其中2筆用地；剩餘3筆用地國產署則召開公聽會與相關單位、專家學者討論未來發展，仍無共識，遂國產署將收回，上個月已點交回收，雙方預定27日現場會勘做最後確認。

南澳農場1999年起，國產署即委由縣府經營管理，永豐餘豐園有機農場曾在2000年至2019年向縣府承租其中一筆土地種植有機蔬菜，作為有機農業生技實驗示範基地，2019年則退出南澳農場。

縣府對於南澳農場開發，曾與國賓飯店等業者合作，打造南澳養生休閒渡假園區，為宜蘭縣首件BOT案，最後無疾而終；縣府除自營露營區，亦曾規畫過南澳休閒農場BOT案、南澳公共高爾夫球場等，但都不了了之。

2020年2月，國產署終止與縣府合約，並於2022年將2筆共16公頃土地無償撥用給宜蘭大學，發展設置「東台灣青農創業專區」，但縣府不接受片面終止合約，主張基於地方最大公共利益，南澳農場不應分割使用，應交由縣府整體規畫，故函請國產署暫緩撥用，但未獲採納。

因終止合約，近期點交還給國產署；而在農曆春節前，國產署邀請地方公所、專家學者與縣府等相關單位，召開公聽會討論南澳農場未來發展與定位，另有人建議要高強度使用，像是經營旅館、飯店或民宿，大家意見不一，無法達成共識。

國產署北區分署宜蘭辦事處表示，目前要做的就是土地分割，保存原始林現狀，接著27日與縣府辦理點交，現場會勘確認新增的地上物是否拆除騰空或併同土地移交；至於未來發展方向，會再召開公聽會聽取各界意見。