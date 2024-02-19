大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮19日表示，2月14日台灣有關方面粗暴對待大陸漁船致2名漁民遇難惡性事件發生後，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬於20日赴金門，接回2名生還人員並處理相關善後事宜。

朱鳳蓮強調，台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情。