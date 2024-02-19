有媒體報導嘉義豬農質疑台糖1包梅花肉片驗出瘦肉精是「『千面人手法』政治綁架」，中華民國養豬協會在今天下午4點到六點開會，討論產業發展方向、方針，以及關於台中市府確實從1包豬肉驗出西布特羅的不合理之處，建議監察院立案調查，由衛福部配合查明，並研議如何強化實驗室的設備水準、人員訓練等。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，春節豬價維持平穩，今天開市有稍微降下來，消費大眾對於國產豬肉有信心，昨天嘉義縣養豬協會有發表聲明 但不代表全國養豬協會的立場，今天開會針對這件事討論。

潘連周表示，在監事會已談到，目前中央、地方各說各話，「我們希望是否能請監察院、食藥署共同組成專案小組，釐清真相。」

此外，潘連周表示，協會也希望不要再發生烏龍事件，並要求食藥署更新全台所有縣市衛生局、六都的食安處設備，以及加強檢驗技術人員的培訓。

潘連周指出，養豬農民堅決反對台灣使用瘦肉精，「建議防檢署應該從每年6千件驗毛驗血驗飼料加強至1萬件，檢驗很貴 但為了讓消費者安全，希望可以加強稽查，相信台灣農民絕對不會使用瘦肉精。」