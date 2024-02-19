大陸在過年期間，國道有高速過路費的優惠，時間從除夕凌晨0時許，到初九凌晨0時截止，這段時間只要開7人座以下的自小客車，都免收費，但是大陸很多民眾就是壓秒習慣，不到最後一刻不願意上高速公路，結果最後全部卡在收費站前面大家都不願意通過，畫面被民眾拍下PO在網路，讓人大傻眼。

過年出遊大家都會選擇在免付費時段出門，但常常有民眾都會在最後時刻壓秒通過，也有的民眾知道通過時間會超時，會提早在前面幾個匝道就先下高速公路，這樣也可以剩下不少的過路費，不過難免會有賭的成分，最後就是全部卡死，得不償失。

而大陸微博上就有兩種完全不同的影片，有壓秒通過開心PO網，就有因為超時不願意付2000多人民幣的過路費而卡在收費站前的，讓很多網友看到影片引起熱議。

網友看到近千輛的車子卡在高速上的影片，紛紛留言表示：「這都能扯，堵車怪高速路？ 知道會堵車不能提前下了再上嗎？」、「快到點了，就近找個口先下，再上」、「高速費都不想交，還開什麼車」、「理解不了，高速費多少啊值得耽誤事。」、「就是想鬧事！ 以為全世界都得慣著自己！」、「活不起的東西真多」、「不想交費別上高速了」。