網路消費比重攀升，簡訊需求量隨之成長，卻也面臨資安問題，互動資通董事長郭承翔表示，為同時保護消費者和企業權益，積極杜絕詐騙，從「源頭」進行管控，以KYC（Know Your Customer）方式確認業者合法身份，以關鍵字過濾可能的詐騙簡訊文案，再輔以多重審查機制，寧捨棄大單也要將風險降至最低。

根據互動資通統計，2023年簡訊發送量的前十大產業，以「超商」、「連鎖零售業」、「銀行」和「連鎖藥局」等為主。其中，超商占比最高，互動資通觀察，超商簡訊爆量，來自於電商平台消費增加。經濟部統計處日前發佈數據也顯示，受惠零售業者持續投放多元促銷活動，並積極拓展網路銷售管道與擴增商品品項，綜計2023年全年網路銷售額為5,035億元，創有統計以來新高，年增2.1％。

「連鎖藥局」簡訊發送量增加，來自於連鎖藥局展店積極且競爭激烈，為搶客而祭出多元行銷方案，尤其倚賴智慧型簡訊比重增加。互動資通指出，智慧簡訊是整合企業內部其他營運系統，並可雙向溝通，發揮更大效益，例如與零售業的客服系統整合，讓消費者從促銷簡訊中進入會員系統、活動網頁，達到精準行銷目標。

至於銀行業者簡訊量也是居高不下，互動資通說，簡訊樣態主要分為三大類型，通知、行銷和OTP認證，銀行涵蓋範圍廣泛，其三種模式均有運用。