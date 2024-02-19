兆豐銀行宣布調降「刷卡換外幣」手續費，引發信用卡做為融資疑慮。即便兆豐銀搬出許多理由，要說服這是便利持卡人，但回歸信用卡的本質，應該是支付工具、不是融資工具，當一個持卡人連出國刷卡、或是出國才提領現金都省略了，而是直接拿信用卡額度兌換外幣，其財務狀況應是出了大問題，也早脫離信用卡用於支付本質。

再回頭看兆豐銀的新聞稿，出現「即便存款不足，但只要信用卡額度夠，就可趁匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔」這類字眼，要說這沒有鼓吹融資，難以讓人信服。不管有沒有踩到監理紅線，也不管有沒有違反信用卡管理的潛規則，這樣鼓動持卡在即便存款不足也要換匯，就銀行該有的社會責任，絕對是不及格。

回顧信用卡業務歷程，雖然說是支付工具，但提供預借現金功能，這是救急，絕對不是救窮。最實際的例子，當你在國外因為被竊、被搶而身無分文，信用卡提供提領當地現金的功能，所以即便到目前為止，金管會並未限縮信用卡在國外提領現金。

但在國內卻大不相同。一般來說，信用卡預借現金需支付3.5％以上的高額手續費，以刷卡到還款最長達45天來算，年息高達28％，這是重利。明知道是重利，還非要去做預借現金，代表手頭真的緊到需要一筆錢，冒著高利的風險也無所謂，然這種「過一天是一天」的背後，極有可能抱著逾期不繳款的心態，甘心信用崩壞。

這種高風險持卡人因為還款能力差，就算有辦法如期還款，但也是利用兩家銀行的結帳時間差，借A還B成為一種循環。等到有一天當A銀行限縮額度，就會形成B銀行還不出款的骨牌效應，到頭來就變成銀行呆帳，這是當年雙卡風暴的成因之一。

金管會之所以要求銀行限縮國內預借現金成數，是為了風險預防，否則各銀行看著快要30％的高利，在風險無虞的情況下，沒有理由不借。但銀行不會不知道，當持卡人只能借預借現金周轉時，代表已不是救急，而是財務上出現非常大的問題，所以金管會才會希望將信用卡導向重回支付用途，而不是擴張信用的融資工具。

回到兆豐銀這項促案，按照兆豐銀的說法，是建構在「預借現金額度」上，屬於預借現金消費無誤。如果持卡人真在海外有急用，大可至海外預借現金，但如今卻要在台灣刷卡換外匯，要不就是「沒有足夠的錢還要出國玩」，不然就是「連出國都免了，直接拿外幣做為套現之用」，前者超額消費、後者鼓勵融資，絕非主管機關所樂見。

兆豐銀強調，線上結匯得以信用卡付款民國94年即獲中央銀行同意開辦，並副知金管會銀行局，迄今已開辦近20年。表面上看起來站得住腳，但當支付工具不斷變化，法規應該要跟上時代腳步，信用卡從提供融資功能，到如今「去融資化」，央行及金管會卻是該重新審視相關業務的漏洞，以達亡羊補牢之責。