42歲女星謝忻2019年和「浩角翔起」成員阿翔(陳秉立)傳出不倫戀，因此被冠上小三罵名，事業遭到重創，離開了主持多年的綜藝節目《綜藝大集合》。近年她逐漸走出陰霾，不時會在社群媒體上抒發心情，近日她罕見的提到關鍵字「羊羽」，貼文還被檢舉下架，讓她急忙出面道歉。

謝忻昨（18）日在Threads發文提到，看到藝人小鐘在PO出在日本湯澤滑雪場打卡的炫耀文，就和對方閒聊，小鐘提到有很多藝人也有去，謝忻隨口問他「是喔，有誰也在？」但小鐘卻突然支支吾吾的，謝忻反問「你就說啊，有什麼不好說的？」

謝忻Threads發文被檢舉下架。（圖／謝忻 Threads）

小鐘則回覆「那個『羊羽』也在！」謝忻則冷回「麻煩你把它帶去黑線讓他死一死！」雖然貼文當中，完全沒有提到是阿翔，不過據了解，阿翔日前正帶著妻子和小孩一起去該滑雪場滑雪，而「羊羽」兩字也難免會讓人聯想，此外謝忻還選擇使用非人類的「它」來表示，可見這段感情帶給她的傷害不小，事隔快5年仍舊留有怨念。

不過因為PO文提到「讓他死一死」因此被檢舉下架，為此謝忻再度發文表示「我的暴力發文被檢舉移除了，以後我都要用S一S來代替」，有網友給建議說可以用「鼠一鼠」，謝忻則回覆對方說「但這樣的方式很可愛，沒有辦法表達出我的憤怒。」

擔心被封號，謝忻也急忙道歉「祖克柏對不起！我以後不會再叫別人去S了。脆是我僅存可以發瘋的地方，拜託不要封我帳號，我愛臉書、我愛IG、我愛、我愛祖克柏！Meta萬歲，萬歲萬萬歲(跪）」她還哀怨表示「脆(Threads)不讓我詛咒加罵人了！我會瘋掉耶。」