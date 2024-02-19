雲林縣元長鄉鹿北社區整理原本髒亂水池，放養各種魚苗，打造約300坪的露天魚池，供民眾免費垂釣，19日社區理事長陳元豊表示外地民眾也可垂釣，但為避免有釣魚高手釣光池魚，規定釣上來的魚可在池邊現烤享用或放回魚池，就是不能帶回家，這樣才能永續經營這個垂釣樂園。

鹿北社區露天魚池原本缺乏整理，環境髒亂，社區理事長陳元豊為優化社區環境，7年多前向雲林縣政府申請經費進行改造，不僅水質恢復清淨，還在周邊設置露營區、烤肉區、歌唱區，居民們並自發性放養草魚、泥鰍、吳郭魚、大頭鰱等魚苗，打造一處免費釣魚池，成為社區最受歡迎的休憩場域。

陳元豊表示，來魚池垂釣的原本都是社區居民，後來口耳相傳，愈來愈多外地民眾前來，還有人特地開著露營車從基隆、屏東、高雄等地來，享受在鄉間祕境的露營樂趣。社區內還有榕樹牆、大樹教室、百年苦楝樹、天主教堂等景點，以及玉米相關產業，充滿田園之樂。

陳元豊說，免費垂釣須要大家共同維護，才能永續經營，因此規定釣到的魚不能帶回家，僅可在池邊現烤現吃，吃多少釣多少，不要浪費，若不吃魚，也可把釣到的魚放回去，社區會不定期補充魚苗，不用擔心沒魚可釣。

陳元豊指出，2021年10月社區曾舉辦過釣魚比賽，配合剝玉米活動，大獲好評，後因疫情爆發停辦，今年不少人敲碗希望復辦，他將與社區民眾討論後，再決定是否辦理。

社區民眾認為，鹿北社區環境優美，但地處偏遠，因此知道的人不多，免費垂釣與田園風光極具吸引力，可嘗試發展觀光產業，帶動社區整體發展。