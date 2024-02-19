中華隊本屆首場賽事「2025 FIBA亞洲盃男籃資格賽」將在2月22日於台北和平籃球館迎戰紐西蘭，中華隊總教練桑茂桑19日率中華隊長劉錚及13名國手宣示將全力捍衛主場，在地主球迷面前打出精彩一戰。

台北市政府體育局與中華民國籃球協會共同主辦「2025 FIBA亞洲盃男籃資格賽」，共24隊、分成6組。北市體育局說明，世界排名第78名的中華隊位於B組，將與世界排名第119名的香港隊、世界排名第38名的菲律賓跟世界排名第21名的紐西蘭對戰，取分組前2名晉級亞洲盃會內賽，分組第3名則進入外卡賽，與他組同為第3名、共6隊，爭取前4名名額搶進會內賽。

體育局表示，為極力爭取本屆亞洲盃參賽門票，中華隊集結旅外好手與國內職業球員組成13人名單，以隊長劉錚為首，包括游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、謝亞軒、張家禾、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正與謝宗融等國內一時之選。

體育局指出，其中，首度入選成人國家隊的政大學生游艾喆，在賽場上已展現出準職業球員身手，堪稱當前學生球賽第一控衛，也是本屆中華隊陣中唯一一名大專球員，未來表現深受期待。

中華隊總教練桑茂森指出，這次選出的國手們各個在母隊都是主力球星，且過去無論在學生盃賽或國際賽場上都有相當程度的熟悉與默契，相信能快速進入狀況，在老大哥劉錚帶領下快速磨合，尤其這支年輕隊伍有外線、速度快，對上人高馬大的紐西蘭隊，將鼓勵球員們全力以赴、打出朝氣，以精準外線及飛快速度撕裂對手防線。

游艾喆分享，很開心入選中華隊，想到未來將迎戰許多職業選手，其實心情有點緊張，但更期待在訓練及賽事舉辦期間，從學長們身上學習並體驗以往未在UBA體過的競賽強度。

劉錚表示，國際賽是肢體碰撞較激烈的賽事，亦能看見各國選手風格，期許中華隊在最短時間內完成磨合，用最擅長的打法與紐西蘭選手對抗。