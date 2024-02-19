ITI表示，112年國企班學員就業率高達87%，一半成功進入科技產業，受華碩(2357)、微星(2377)、鴻海(2317)等知名企業青睞，進用國企班畢業生，更凸顯國企班培養符合產業需求之新型國際人才的成效。

國企班針對職場實務經驗和個人專業技能，提供一年期密集商務英或日語及商業實務特訓，並輔導求職技能。此外，在台灣企業加快全球布局的時代，國企班特別加強學員的地緣政治敏銳度、AI數位行銷力、創新變通力等多項符合目前職場需求的核心能力，提供更多的職業機會和選擇。