ITI表示，112年國企班學員就業率高達87%，一半成功進入科技產業，受華碩(2357)、微星(2377)、鴻海(2317)等知名企業青睞，進用國企班畢業生，更凸顯國企班培養符合產業需求之新型國際人才的成效。
國企班針對職場實務經驗和個人專業技能，提供一年期密集商務英或日語及商業實務特訓，並輔導求職技能。此外，在台灣企業加快全球布局的時代，國企班特別加強學員的地緣政治敏銳度、AI數位行銷力、創新變通力等多項符合目前職場需求的核心能力，提供更多的職業機會和選擇。
當代年輕人面臨著就業寒冬的挑戰，經濟部國際貿易署與外貿協會合作主辦的ITI國際企業經營班(國企班)成為青年人實現就業目標，提增職場競爭力，開啟國際視野的重要跳板。112年國企班學員就業率高達87%，一半成功進入科技產業，外貿協會培訓中心將於2月28日、3月10日在台北南港展覽館一館舉辦113年國企班招生說明會，另於3月2日在新竹校園舉辦體驗營活動。國企班更特別加強學員的地緣政治敏銳度、AI數位行銷力、創新變通力等多項符合目前職場需求的核心能力。
ITI表示，112年國企班學員就業率高達87%，一半成功進入科技產業，受華碩(2357)、微星(2377)、鴻海(2317)等知名企業青睞，進用國企班畢業生，更凸顯國企班培養符合產業需求之新型國際人才的成效。
國企班針對職場實務經驗和個人專業技能，提供一年期密集商務英或日語及商業實務特訓，並輔導求職技能。此外，在台灣企業加快全球布局的時代，國企班特別加強學員的地緣政治敏銳度、AI數位行銷力、創新變通力等多項符合目前職場需求的核心能力，提供更多的職業機會和選擇。
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