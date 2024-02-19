《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）2024春季賽，第5週賽程將自本週三（2/21）展開。賽程首日，有2場精彩賽事，分別由目前聯賽戰績排名第1的T1對上排名第8的NS紅軍（Nongshim RedForce），以及排名第4的HLE（Hanwha Life Esports）對上排名第3的KT羅斯特（KT Rolster），比賽在Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過，相關分析如下：

2/21（三）16:00，NS紅軍@T1戰隊，推薦：「T1戰隊－1.5（局）」勝

先說NS，戰績2勝6敗（勝率25%），最近5場比賽中，NS僅在與BRO（BRION）的比賽中拿下勝利，其餘比賽則是不敵KT、HLE、FOX（FearX）以及KDF（Kwangdong Freecs）等隊伍。NS本季的戰績依舊不理想，從自家二軍徵召上一軍的中路Callme，KDA值1.76，平均每局2.1個擊殺、3.4個死亡、3.9個助攻，表現不如預期。另一位同樣也是自家二軍培養的下路Jiwoo，KDA值2.45，表現平平。隊伍數據方面，NS戰損比（Kill to Death ratio）0.68，平均每局8.5個擊殺、12.5個死亡，排名LCK倒數第3。目前來看，NS在季後賽晉級的道路上是越走越遠。

再說T1，戰績7勝1敗（勝率88%），最近5場比賽中，接連擊敗FOX、DK（Dplus KIA）、BRO、DRX以及HLE，無論是LCK的頂流隊伍，或是中、下游隊伍，全都難逃成為T1手下敗將的命運。隊伍數據方面，T1戰損比1.59，平均每局15.4個擊殺、9.7個死亡，表現僅次於第1名GEN.G的1.65。

本場比賽，兩隊實力落差不小，預測T1能以直落2輕鬆贏得比賽，推薦可買讓分。

2/21（三）18:30，KT羅斯特@HLE戰隊，推薦：「大2.5（局）」勝

先說KT，戰績6勝2敗（勝率75%），最近5場比賽中，分別擊敗NS、GEN.G、BRO以及DRX，但在與T1的比賽中以1：2落敗。KT打野Pyosik、上路PerfecT、中路Bdd等人的精彩表現，是隊伍維持高勝率的重要關鍵，在與GEN.G的比賽中，打野Pyosik繳出15／4／20（擊殺數／死亡數／助攻數）的漂亮數據，打得對手Canyon無招架之力。隊伍數據方面，KT戰損比1.32，平均每局14.6個擊殺、11.1個死亡，在10支隊伍中，排名第4。

再說HLE，戰績同樣6勝2敗，最近5場比賽中，分別擊敗BRO、NS以及DK，但不敵GEN與T1兩支頂流隊伍。HLE的雙核心－中路Zeka和下路Viper兩人，在本季的發揮明顯優於上一個賽季，與DK的比賽中，兩人分別繳出KDA值20.0和13.5的驚人表現，幫助隊伍以2：0拿下勝利。隊伍數據方面，HLE戰損比1.57，平均每局12.1個擊殺、7.7個死亡，在10支隊伍中，排名第3。

本場比賽，雙方勢均力敵，看好打滿3局，推薦可買大分。