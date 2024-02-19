許多人搭乘大眾運輸工具時，如果身體不適可能會入座博愛座。一位女子分享，近日她搭乘一輛衡陽路往內湖的台北市公車，有位臉色蒼白的妹妹因為月經報到坐在博愛座，被一位老翁要求讓座，雖然妹妹的爸爸出面保護女兒，老翁還是邏輯死亡、酸言酸語，「妳在演戲，你們年輕人就是愛演戲！」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時妹妹手上拿著一堆重物坐在博愛座，搶座位的老翁開酸，「女生演戲，不讓位置給其他老人坐」，妹妹爸爸霸氣開嗆後，老翁還是邏輯死亡的跳針，「博愛座只有老人能坐」，妹妹強調自己月經不適時，老翁還說，「妳在演戲，你們年輕人就是愛演戲！」妹妹爸爸則據理力爭，「博愛座就是老弱婦孺可以坐，妹妹身體不好不算弱嗎？」

沒想到老翁面對還是堅決不退，大喊年輕人不要臉，看不下去的原PO此時終於發聲，「人家下面流血坐一下又怎麼樣了？」，結果老翁還是整路嘴上不罷休，妹妹也因此忍不住哭了；原PO強調，身體不舒服坐博愛座完全沒有問題，大家都一樣有付錢，「不要為了下流老人的偏見而忽視自己的感受」，博愛座就是要讓需要的人都能入座。

對此，許多網友紛紛回應，「那老人要坐的日子也不多了」、「標準欺善怕惡，要是博愛座坐著一個猛男他絕對不敢講話」、「一堆老人家都嘛這樣，騎車的也亂亂騎，完全不會覺得自己有任何錯」、「我上次搭捷運也遇到插隊老人，上前跟他說不承認就算了，開始倚老賣老，說他比較大耶沒教養之類的鬼話，這些老人真的會折壽再折壽」。