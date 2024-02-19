一時的誤認，險遭中毒身亡，水仙花雖歸類於石蒜科，葉子也與大蒜葉相似，卻兩者之間卻有著相當大的差異，若不小心誤食水仙花，恐導致舌頭、喉嚨出現嚴重灼熱感，嚴重甚至可能食物中毒。然而在大陸就有一對夫妻，因妻子誤將未開花的水仙當成「蒜苗」入菜，食用後出現噁心嘔吐的症狀，好在經過及時催吐治療，夫妻倆已無大礙。

根據大陸媒體《澎湃新聞》報導，大陸杭州一對夫妻因為過年期間返回老家、沒有準備事前準備食材，前天（17日）中午妻子下廚煮食時，便從庭院日常隨手栽種的蔬菜中，摘下綠油油的「蒜苗」加入麵條中。起初丈夫吃下後覺得味道有點怪，但以為是太太這次用的醬油不一樣便不疑有他，乾淨俐落的「清盤」。

但過沒多久，2人開始出現噁心嘔吐等症狀，妻子這時候才意識到「可能是蒜苗的問題」，仔細檢查才驚覺那是沒有開花的水仙，因為和其他蔬菜一起種在窗台上，又隔了春節假期，一時沒注意誤食下肚。夫妻2人意識到自己可能是中毒反應後，攙扶著彼此前往醫院急診，經醫師診斷後，確認為「誤食水仙花中毒」。

根據報導指出，水仙的毒素主要來自鱗莖中的汁液，其中含石蒜鹼、拉丁可毒素、偽石蒜鹼、石蒜倫鹼、石蒜胺等多種毒性物質，食用或外用會引起中毒症狀，如消化道反應、皮膚紅腫等。好在夫妻倆經催吐、打點滴治療後，已脫離危險。

對此，醫師也提醒，水仙與蒜葉的區別是前者的葉子稍厚，大蒜的葉子則較薄；另外，水仙的根莖圓錐形成卵形，更像洋蔥，大蒜的鱗莖則為蒜瓣。區別兩者最好的方式為「氣味」，用指甲掐蒜葉或將蒜瓣打開會有很明顯的辛辣味，水仙則沒有。