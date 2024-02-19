NHL推薦賽事 : 2/22 (四) 11:00，波士頓棕熊@愛德蒙頓油人

波士頓棕熊本季大多時間都盤踞在大西洋分區龍頭，近期一波4連不勝後，戰機被佛羅里達美洲豹超車，跌至分區第二。而愛德蒙頓油人本季開季戰績低迷，一度跌至聯盟爐主，但去年12月底至今年1月的一波16連勝，讓油人重返季後賽競爭行列，有望連5季叩關季後賽。本週四雙方將進行本季首次交手，棕熊擁有出色的團隊防守，而油人前場有得分機器麥克大衛(Connor McDavid)坐鎮，面對油人強勢前鋒群，棕熊要在客場搶下勝利難度不小。

棕熊近期攻擊效率下滑不少，其中一部分得歸咎於先發中鋒柯伊爾(Charlie Coyle)的低迷狀態，柯伊爾過去4場賽事一分未得，前場僅靠帕斯特納克(David Pastrnak)獨撐大局，老將馬尚德(Brad Marchand)穩定度也不如以往，名將柏格龍(Patrice Bergeron)上季結束高掛冰刀鞋後，明顯降低了棕熊前場深度。棕熊近期除了替補門將奧馬克(Linus Ullmark)被洛杉磯國王血洗5球外，大多場次都依舊維持出色的防守能量，前鋒群或後衛都擅於利用肢體對抗降低對手射門的機會，因此防守端是棕熊本季較為穩定的一環。

油人上季團隊場均進球數3.79球聯盟第一，前場雙槍之一的德萊賽特(Leon Draisaitl)本季狀態些微下滑，但前場尚有海曼(Zach Hyman)及凱恩(Evander Kane)兩名老將提供火力，整體攻擊效率依舊處在聯盟前段班。堅強的防守是油人近期戰績突飛猛進主因，先發門將史金納(Stuart Skinner)在2017年選秀會第三輪才被油人選上，之前並不在油人的戰力規劃藍圖中，但史金納近兩季用出色防守爭取到先發位置，在油人16連勝期間，史金納的場均失球數僅有1.27球，在其固若金湯的表現下，油人的得失球差已大幅進步至+34球。

筆者先前曾提過球員老化是棕熊本季隱憂，以明星賽後棕熊的表現觀察，陣中幾名老將的穩定度的確不如上半季，在進攻端尤其明顯。而油人主要攻防戰力都是當打之年，近期主場打出8連勝狀態火熱，因此筆者看好年輕力壯的油人能在主場擊退老牌強權棕熊，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。