2024年台北國際書展20日至25日在台北世貿中心一館舉行，34國的509家出版社參展，40多位國際作家共襄盛舉，引領大家體驗閱讀樂趣。今年適逢荷蘭來台400年，荷蘭主題國館呈現台荷400年歷史，讓國人可以更深入認識台灣。

2024年台北國際書展由文化部主辦、台北書展基金會承辦，除了有來自世界各國出版社及國際作家參與外，並規畫9大活動區、8大主題館及專業論壇等匯聚超過400場閱讀活動，非常盛大。

在19日展前記者會中，文化部長史哲說，現代的資訊是爆炸的、知識是浩瀚的，只有書跟出版才是真正的萃取、真正的精華。去年一年來，在出版產業政策上，不敢講挹注最多，但是政策算是比較多樣、全方位。

史哲指出，去年台灣首次推出跟歐洲一樣的文化成年禮金，今年則常態化讓16歲到22歲的青年都適用，根據統計，文化成年禮金的實施，有一半都用在購書，文化幣或文化成年禮金等於是購書券的發放，進一步讓出版業受益。

台北書展基金會董事長吳韻儀表示，今年適逢荷蘭到台灣400年，因此荷蘭主題國館特別精心設計，採用永續發展理念，以可回收材料，體現零廢棄、可循環、再利用的綠色展場，展出內容有17世紀荷蘭戰船菲士蘭號船模型、複製珍本古地圖、古籍、歷史文件，還有400年前第一張台灣地貌地圖，讓台灣人可以更深入認識自己的歷史。

今年台北國際書展於20日至25日每天上午10時開展，成人票150元，但只要買票入場，還會附送與門票同額的門票抵用金，可當日於書展現場消費。18歲以下、身障人士（含1名陪同者），及持展期當日台鐵、高鐵桃園（含）以南及宜花東實體票根者，免費入場。